«Нова пошта» анонсувала відкриття власної авіакомпанії: що відомо

«Нова пошта» анонсувала відкриття власної авіакомпанії. А також появу своїх відділень в Німеччині, Литві, Чехії та Румунії, передає НСН.

Співвласник компанії «Нова пошта» Вʼячеслав Климов говорить, що відкриття власної авіакомпанії – це хороше логістичне рішення. Авіалінія матиме назву «Supernova Airlines».

«Власна авіакомпанія – це, по-перше, більша швидкість доставки посилок. По-друге, це якість, оскільки ми отримуємо повний контроль над логістикою», розповів він в інтерв’ю журналу «Forbes».

Раніше компанія користувалася послугами інших авіакомпаній. Але недоліки були в тому, що «Нова пошта» залежала від кількості вільного місця та вартості цих перевезень.

«Нова пошта» анонсувала відкриття власної авіакомпанії

Вже в березні власна авіакомпанія НП розпочне перші комерційні рейси. Зараз закінчуються тестові польоти. Компанія перевозитиме посилки двома літаками АН-26 1978-го та 1982-го років. Вони перевозитимуть вантажі тільки по Європі, а розташовуватися будуть у Польщі до закінчення війни.

Щодо міжнародних посилок в Україну, то їх доставлятимуть наземними шляхами через закриття повітряного простору. Після закінчення війни літаки НП доставлятимуть вантажі в аеропорти «Бориспіль» та «Львів».

«Нова пошта» в Європі

У жовтні 2022 року «Нова пошта» з’явилася в декількох містах Польщі, адже саме в цій країні перебуває велика кількість українських біженців. До грудня середня кількість доставок через усі польські відділення складала 2 500 на добу. У першій половині нинішнього року відділення пошти з’являться в Німеччині, Литві, Чехії та Румунії. Кількість відділень у Польщі зросте до 48.

Нова пошта оприлюднила оновлені тарифи на свої послуги – як змінилися ціни на посилки