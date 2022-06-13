На Луганщині полонили бойовика, який воював проти власного сина. Відео допиту сепаратиста оприлюднила СБУ, передає NNS.

ЗСУ під час боїв у Луганській області полонили “народного міліціонера”, який воював проти власного сина і розстрілював з танків житлові будинки в Сєвєродонецьку.

“Цей полонений – мешканець Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої “народної міліції днр”, – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення росії разом з окупантами він прибув в Луганську область. І це при тому, що його власний син воює в ЗСУ.

” У мене сім’я: дружина і син з 2014 року проживають в місті Дніпро. Я сам з 2015 року військовослужбовець ‘днр’. 25 березня ми вирушили, щоб почати активні бойові дії проти ЗСУ’,- розповідає бойовик.

Він зізнається, що розстрілював із танка хімзавод “Зоря” у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні мешканці.