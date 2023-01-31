Як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни – пояснили в НСЗУ

Українцям розповіли, як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни. Ця послуга покривається Програмою медичних гарантій, а її вартість медзакладу перераховує НСЗУ, передає НСН.

«Щоб отримувати хіміотерапевтичне лікування безоплатно, необхідне направлення. Також послугу не потрібно оплачувати при переведенні з іншого медзакладу або підрозділу лікарні», розповіли у НСЗУ.

Як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни: інструкція

Знайти медзаклад, який має договір з НСЗУ, можна:

На сайті НСЗУ в розділі «Е-дані» оберіть «Аналітичні панелі (дашборди)» та перейдіть до дашборду «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;

На третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт та в «Групі послуг» – «Хіміотерапевтичне лікування…»;

За додатковою інформацією зверніться до контакт-центру за номером 16-77.

Що входить до безоплатної послуги при хіміотерапевтичному лікуванні

До безоплатної послуги при хіміотерапевтичному лікуванні входять: консультації лікарів, лікування, лабораторні та інструментальні дослідження (зокрема МРТ, КТ тощо), лікування та лікарські засоби та медвироби.

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