Як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни – пояснили в НСЗУ

Українцям розповіли, як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни. Ця послуга покривається Програмою медичних гарантій, а її вартість медзакладу перераховує НСЗУ, передає НСН.
«Щоб отримувати хіміотерапевтичне лікування безоплатно, необхідне направлення. Також послугу не потрібно оплачувати при переведенні з іншого медзакладу або підрозділу лікарні», розповіли у НСЗУ.
Як безплатно отримати хіміотерапевтичне лікування під час війни: інструкція
Знайти медзаклад, який має договір з НСЗУ, можна:
- На сайті НСЗУ в розділі «Е-дані» оберіть «Аналітичні панелі (дашборди)» та перейдіть до дашборду «Укладені договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»;
- На третій сторінці у полі фільтрів оберіть область або населений пункт та в «Групі послуг» – «Хіміотерапевтичне лікування…»;
- За додатковою інформацією зверніться до контакт-центру за номером 16-77.
Що входить до безоплатної послуги при хіміотерапевтичному лікуванні
До безоплатної послуги при хіміотерапевтичному лікуванні входять: консультації лікарів, лікування, лабораторні та інструментальні дослідження (зокрема МРТ, КТ тощо), лікування та лікарські засоби та медвироби.
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