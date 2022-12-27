Уряд планує дозволити виїжджати за кордон чоловікам, яких забронювали від мобілізації: подробиці

Уряд планує дозволити виїжджати за кордон чоловікам, яких забронювали від мобілізації. Відповідну заяву зробила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає НСН.

За її словами, в уряді відмовилися від програми «єВідрядження», яка мала дозволити військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон у відрядження до 7 днів. Ця послуга мала б бути доступною фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, які відповідають певним умовам.

«З урахуванням проєкту нової постанови про бронювання окрема процедура «єВідрядження» втратила сенс, тому що заброньовані особи матимуть змогу безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів», розповіла Юлія Свириденко в інтерв’ю Forbers.

Уряд планує дозволити виїжджати за кордон чоловікам, яких забронювали від мобілізації

Мова йде про закон ухвалений Верховною Радою України у листопаді нинішнього року. Його вже підписав президент Володимир Зеленський. Зараз Мінекономіки підготувало проєкт постанови, який унормовує критерії та порядок бронювання. Нині документ проходить погодження. Але міністерка економіки, не уточнює на яких умовах заброньованим чоловікам дозволять відрядження. Кінцеве рішення з цього питання ухвалять Міноборони та Генштаб.

«У нас не стоїть завдання дозволити виїжджати всім, наше завдання — допомогти бізнесу, який працює, виїхати за кордон для укладання нових контрактів, угод, участі у виставках тощо», додала Свириденко.

Новий закон про бронювання від мобілізації, дозволяє бронювати співробітників, які працюють:

в органах державної влади,

інших державних органах,

органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів,

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання.

До цього переліку також входять підприємства, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, а також підприємства, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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