Як вижити під час ворожого обстрілу: поради від воїна ЗСУ

Воїн ЗСУ Олексій Антипов розповів, як вижити під час ворожого обстрілу. Чоловік захищає Україну починаючи з 2014 року, передає НСН.

Він пройшов Іловайський котел та ворожий полон. Воїн є кавалером ордена «За мужність» та нагороджений «Сталевим хрестом». Днями спостережна позиція Олексія, яку він утримував з трьома побратимами, зазнала масованих ударів з боку противника. Артобстріл тривав кілька годин.

«Снарядів 120-их мр*зі по нас не шкодували. Бувало по чотири прильоти за одну хвилину, на нашу маленьку позицію, плюс – то один, то два орківські дрони висіли чітко над нами та коригували орківську арту, все це тривало понад три години», розповів воїн.

Сам він отримав легку контузію і зараз у шпиталі. Ще двоє наші військові були поранені, а четвертий воїн – загинув.

«23.01. Щороку можу сміливо відзначати свій третій день народження. Мій другий день народження, це вихід з Іловайська 29.08.2014. Але навіть там такої дупи не було, яка була 23.01.2023», йдеться у публікації Олексія.

Як вижити під час ворожого обстрілу: поради

Не потрібно бігати з однієї точки укриття в іншу. Коли по вас працює ворожий 120-й міномет або артилерія, і до того ж у цей час над вами висять дрони противника та коригують вогонь.

«Знайдіть якомога глибшу яму, якнайменшого діаметра, бажано, щоб у ній могла поміститися лише одна людина, (якщо є час, то викопайте її заздалегідь) і пірнайте в неї якомога глибше, обов’язково притискаючись до тіньової її сторони!», пише боєць.

При обстрілі потрібно вберегтися не тільки від уламків, а й від контузії. Зменшити шкоду, яку завдає вашому мозку вибухова хвиля від розриву поряд з вами снаряда, можна простим способом:

Тримайте рот обов’язково трохи відкритим! Під час характерного свисту падаючого біля вас снаряда і вибуху, що відбувається через долі секунди, постарайтеся встигнути вимовити голосний звук «Ее!, або «Аа»;

Каска реально допомагає не тільки від дрібних осколків і глиб мерзлої землі, що падають вам на голову, але також вона допоможе і від ударної хвилі. Також допомагають активні навушники;

Під час артобстрілу оператору ворожого дрона, який коригує по вас міномети та артилерію, завжди цікаво полювати на рухливу та помітну ціль, яка не ховається навіть під голими гілками дерев, не дотримується тіньового маскування, знаходиться в ямі чи окопі на сонячному боці.

«Якщо дрон висить високо над вами й немає можливості його збити, уникайте переміщення там, де вас не закривають хоча б дрібні гілки дерев. Тінь, тіньовий бік, робить вас менш помітним», розповів Антипов.

Якщо біля вашого укриття пролунав вибух, і дрон продовжує висіти над вами, можна впасти на спину і прийняти неприродну позу, нібито ви поранені чи загинули, щоб стати для безпілотника «нецікавим».

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