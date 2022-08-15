Верховна Рада закликала міжнародну спільноту ввести санкції проти ядерної галузі РФ. З відповідною заявою уряд звернувся до ООН, ЄС, ОБСЄ та інших міжнародних організацій.

15 серпня Верховна Рада України звернулася до міжнародної спільноти із закликом визнати дії російських військових на Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму. А також попросила їх ввести санкції проти всієї атомної галузі РФ.Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”, який посилається на телеграм-канал народного депутата Олексія Гончаренко.

“Верховна Рада підтримала постанову, у якій звертається до міжнародних організацій, парламентів та урядів держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції у місті Енергодар”, написав нардеп.

У прийнятому документі Верховна Рада України просить світову спільноту:

ввести санкції проти Росатому та всіх його дочірніх підприємств;

уряди країни звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав росії як члена Агентства, а також позбавлення рф права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науковотехнічного обміну і міжнародних дослідницьких проектах, що проводяться під егідою Агентства;

ООН, Міжнародне агентство з атомної енергії підтримати та вжити необхідних заходів для організації та направлення спільної безпекової місії ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових і техніки зі станції й усієї прилеглої території, включаючи місто Енергодар.

“Дії росії становлять велику загрозу! Ми повинні не допустити ядерної катастрофи, яка торкнеться не тільки України, а й всього світу!”, додав в кінці повідомлення Олексій Гончаренко.

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