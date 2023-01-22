Великдень в Україні: коли відзначимо за православним і католицьким календарем

Стало відомо, коли в Україні відзначатимуть Великдень у 2023 році за православним і католицьким календарем. Щороку, ця дата змінюється, передає НСН.

Коли відзначаємо Великдень у 2023 році

Дата Великодня кожного року обчислюється за місячно-сонячним календарем. Це робить його перехідним святом. У 2023 році Великдень святкуватимуть 16 квітня за православним календарем і 9 квітня – за католицьким. У християн Великдень настає у наступну неділю після повного місяця – першого після весняного рівнодення (21 березня). Різниця лише в тому, що одні віряни вираховують дату за григоріанським календарем, а інші – за юліанським.

День Великодня можна обчислити й самостійно за формулою, але це потребує великої уваги та терпіння. Люди вже вирахували, коли українці відзначатимуть Великдень до 2023 року.

Великдень до 2030 року за православним календарем

Великдень 2023 – 16 квітня;

Великдень 2024 – 5 травня;

Великдень 2025 – 20 квітня;

Великдень 2026 – 12 квітня;

Великдень 2027 – 2 травня;

Великдень 2028 – 16 квітня;

Великдень 2029 – 8 квітня;

Великдень 2030 – 28 квітня;

Великдень за католицьким календарем

Великдень 2023 – 9 квітня;

Великдень 2024 – 31 березня;

Великдень 2025 – 20 квітня;

Великдень 2026 – 5 квітня;

Великдень 2027 – 28 березня;

Великдень 2028 – 16 квітня;

Великдень 2029 – 1 квітня;

Великдень 2030 – 21 квітня;

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