В Дії анонсували появу двох важливих документів. Зараз проходить їх тестування, передає, НСН.

«Запускаємо запис на бета-тест одразу двох послуг. Зможете залишити заявку на заміну водійського посвідчення за кілька кліків, а також набагато швидше отримати витяг про несудимість у Дії», повідомив Володимир Федоров.

В додаток «Дія» повертається заміна водійського посвідчення. Тепер у випадку зміни прізвища чи втрати водійського посвідчення, не треба буде їхати в сервісний центр МВС. Замовити новий документ можна в Дії.

Окрім того, в мобільному додатку можна буде отримати витяг про несудимість. Для цього українцям не потрібно буде вносити дані вручну, вони самі підтягнуться з реєстрів. Витяг про несудимість є однією з найпопулярніших послуг серед українців. Щорічно його отримують близько мільйона українців.

Як долучитися в Дії до бета-тестування нових послуг

Зараз проходить бета-тестування вищезгаданих документів. Долучитися до нього може кожен українець за посиланням.

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