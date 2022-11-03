Українців просять не публікувати в соцмережах фото військовополонених та зниклих безвісти громадян, які можуть перебувати у полоні ворога. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, оприлюднена інформація може зашкодити перемовинам щодо обміну і навіть може нести загрозу життю зниклої людини, передає NNS.

«Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військовослужбовця у військовому однострої, із вказанням прізвища, ім’я, по-батькові та військової посади – можуть зашкодити військовослужбовцю та перемовинам щодо обміну», йдеться в повідомленні.

Переважно такі пости супроводжуються наступним текстом:

«Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може хто знає чи шукає цю людину” або “помоліться за повернення” та містять персональні дані військового.»

Ганна Маляр пояснила, яку небезпеку несуть вищезгадані пости.

«Вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи данні і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки», написала заступниця міністра оборони.

Поширена Вами в соціальній мережі інформація про позивні українських бійців, військові частини, місця їх дислокації, обставини потрапляння військовослужбовців в полон – несе загрозу не тільки самим полоненим, але й їх бойовим побратимам. Окрім того, ця інформація ускладнює процес повернення полоненої людини додому. А також може нести загрозу для її життя.

«Йдеться про додаткову інформацію як то: значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо. Це спонукає ворога прискіпливо ставитися саме до цієї конкретної особи, в результаті чого вимоги до її обміну стають завищеними, а сам процес – максимально ускладненим», долала Ганна Маляр.

Якщо Ваші рідні потрапили в полон, то Вам треба звернутися у до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у місті Київ за адресою: вулиця Спаська 37.

Телефони для довідок:

+38 (095) 412 74 24;

+ 38 (044) 425 12 09.

Чому не можна публікувати фото збитих дронів з номерами – пояснення Міноборони