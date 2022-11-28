В МВС попередили про новий ракетний удар росії по Україні. Людей закликали не ігнорувати повітряні тривоги найближчими днями, передає NNS.

«Попередні тижні ми бачили, що для підготовки такого масованого удару їм потрібно від 7 до 14 днів. Від сьогодні ми повинні бути готові до того, що будь-якої миті росіяни можуть приступити до масованої атаки», сказав радник голови МВС Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Вадим Денисенко попередив про новий ракетний удар росії по Україні

Він зазначив, що черговий масовий ракетний удар по Україні, росія може завдати завтра або післязавтра. Вадим Денисенко закликав людей не ігнорувати повітряні тривоги й зробити запас води та зарядити гаджети.

Що було раніше

Нагадаємо, 23 листопада держава-терорист росія вчергове завдала масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України із літаків стратегічної авіації та кораблів Чорноморського флоту. У Київсьій області російські ракети влучили в житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти – там загинули і отримали поранення люди.

У м. Куп’янськ було пошкоджено 9-ти поверховий житловий будинок та будівлю поліклініки. На жаль, загинули 2 людини та ще дві дістали поранення.

Окрім цього російські окупанти обстріляли лікарню у Вільнянську Запорізької області. Ракета зруйнувала двоповерховий корпус пологового відділення. Внаслідок удару загинуло немовля, якому було 2 дні. З-під завалів врятували матір, а також двох лікарів.

Внаслідок атак в Україні зупинилися три АЕС. Через масове пошкодження інфраструктури більшість областей залишилися без електропостачання, води, а подекуди і без тепла.

Загалом, за даними Повітряних сил, ворог випустив близько 70 крилатих ракет. 51 з них вдалося збити.

Наслідки тієї атаки в Україні усувають досі. У більшості регіонів застосовуються планові і аварійні відключення електроенергії. У деяких населених пунктах світла немає досі взагалі.

Коли може бути наступний масований ракетний удар росії по Україні – думка військових експертів