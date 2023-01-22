«Перепустка, щоб пови***сь»: керівника патрульної поліції Львівщини відсторонили від обов’язків (відео)

Керівника патрульної поліції Львівщини відсторонили від обов’язків. Причиною такого рішення стало відео, яке напередодні у соціальних мережах поширила його дівчина, передає НСН.

На ньому начальник управління патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко презентував своїй коханій перепустку на проїзд площею Ринок у Львові. Поширене відео обурило багатьох українців. На нього відреагували й у Патрульній поліції України. Там відсторонили від своїх обов’язків керівника патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенко.

«За вказаними обставинами керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», йдеться у повідомленні.

Керівника патрульної поліції Львівщини відсторонили від обов’язків: відео

Відомо, що дівчину звільненого патрульного поліцейського звати Валентина Федюк. Вона працює помічницею-консультанткою депутата Львівської обласної ради. Свій профіль у фейсбуці вона тепер закрила.

«Перепустка через площу Ринок на мій Мерседес», кричить від радості дівчина і цілує Романа Пилипенка.

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