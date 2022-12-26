В Мінреінтеграції опублікували список корисних чат-ботів для внутрішньо-переміщених осіб, передає НСН.

За допомогою цих чат-ботів людина зможе знайти швидко знайти житло у новому регіоні, дізнатися про отримання грошової та гуманітарної допомоги тощо.

Список корисних чат-ботів для внутрішньо-переміщених осіб

Юридичний порадник для ВПО. Цей чат-бот надає цілодобову безоплатну правову допомогу українцям, які постраждали від війни. Він доступний за посиланням у Viber ,Telegram та Facebook Messenge.

«єДопомога» – це сайт, через який можна подати заявку на отримання допомоги від держави, міжнародних організацій чи волонтерів. Окрім того, на сайті є можливість запропонувати підтримку іншим у забезпеченні харчовими продуктами, одягом, ліками.

Паляниця Інфо – платформа призначена для швидкого пошуку допомоги в усіх регіонах України. На ній доступні оголошення за будь-якими категоріями — від гуманітарних штабів психологічної допомоги.

«Там, де вас чекають». На сайті можна ознайомитись із загальною кількістю місць, яка кожна область пропонує для безкоштовного розселення ВПО, з їх поділом на вільні та зайняті. Є можливість відфільтрувати варіанти за областю чи окремою громадою. На сайті вказані номери телефонів контактних центрів у кожному регіоні, за якими можна звертатися з питаннями щодо розміщення та бронювання житла для переселенців.

«Прихисток» – сайт для пошуку безкоштовного житла, за допомогою якого ВПО можна знайти будь-яке.

«Допомагай» – цей сайт допоможе Вам у зручний спосіб знайти безоплатне житло в безпечних містах України.

Джерело

Статус ВПО – як знятися з обліку, куди звертатися