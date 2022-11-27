«Кількість відключень може збільшитися» – Володимир Зеленський розповів, як відновлюється енергетика України

Ввечері 26 листопада президент України Володимир Зеленський розповів, як відновлюється енергетика після ракетного удару 23 листопада, передає NNS.

«…Наші енергетики продовжили відновлення системи. І маємо вже більше можливостей генерувати й постачати електрику. Але, на жаль, ще недостатньо, щоб зробити постачання повністю стабільним», повідомив очільник держави.

За його словами, у 14 областях та Києві досі діють обмеження для понад 100 тисяч абонентів.

«Якщо увечері споживання зросте, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, наскільки важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально», наголосив президент.

Володимир Зеленський розповів, як відновлюється енергетика України

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