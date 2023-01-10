В МОЗ пояснили, як знайти лікарню, що безкоштовно надає медичні послуги, передає НСН.

Для цього Вам треба зайти на сайт НСЗУ, ввести необхідну область, населений пункт та групу медичних препаратів. На сторінці відобразиться список медичних закладів та їхні контактні дані.

«Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які лікують пацієнтів з інсультом, – оберіть область та в полі «група послуг» почніть вводити слово «інсульт» – дашборд запропонує обрати пакет «Медична допомога при гострому мозковому інсульті», пояснили в МОЗ.

Як знайти лікарню, яка безкоштовно надає медичні послуги

На сайті НСЗУ можна також побачити:

Електронну карту місць надання первинної медичної допомоги;

Електронну карту аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

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