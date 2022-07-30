Рада прийняла три закони, які роблять можливим опалювальний сезон з відшкодуванням різниці в тарифах, повідомляє NNS із посиланням на Уніан

Опалювальний сезон розпочнеться після 15 жовтня з урахуванням погодних умов.

Про це на брифінгу у Вінниці повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, на рівні уряду було прийнято рішення не підвищувати тарифи на тепло. Цієї зими газ для населення коштуватиме 7 420 гривень за тисячу кубометрів.

“Верховна Рада прийняла три закони, які фактично роблять можливим проходження опалювального сезону і забезпечують відшкодування різниці в тарифах. Це важливо для того, щоб ми забезпечили проходження опалювального сезону. Тобто фізично і економічно умови для цього створені”, – додав міністр.

Чернишов наголосив, що нормативні показники температури не переглядатимуть.

“Мінімальний рівень температури, який повинен бути забезпечений, становить 18 градусів, не менше. Менше бути не може, більше – так”, – підсумував він.

Нагадаємо, за рішенням уряду до опалювального сезону Україна повинна закачати в газові сховища приблизно 19 млрд куб. м газу.

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