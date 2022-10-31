Відновлення пошкодженої енергосистеми України під загрозою – в ДТЕК назвали причину (відео)

Окупанти продовжуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Компанія ДТЕК розповіла які проблеми виникли під час відновлення пошкодженої енергосистеми

За словами Дмитра Сахарука, вартість спеціального обладнання вимірюється сотнями мільйонів доларів. Компанія сподівається на допомогу західних партнерів.

Компанія ДТЕК використала все наявне обладнання для ремонту пошкодженої внаслідок обстрілів ЗС РФ інфраструктури, а грошей на нове підприємство не має. Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук, повідомляється в соцмережах ДТЕК.Про це інформує NNS

“Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох “хвиль атак”, що відбуваються з 10 жовтня”, — зокрема, прокоментував він.

Певну кількість спеціального обладнання підприємство змогло закупити. Однак вартість необхідних запчастин і деталей вимірюється сотнями мільйонів доларів, наголосив Сахарук.

“Уже є певні складнощі з купівлею цього обладнання, адже це дуже-дуже дорого”, — зазначив директор.

Зараз компанія опрацьовує різні варіанти. Так, у ДТЕК розглядають можливість придбання обладнання, а також сподіваються на допомогу західних партнерів.

“Зараз це проблема — і не тільки в нас, а у всіх енергетиків”, — додав він.

Відновлення енергосистеми після сьогоднішнього обстрілу

За словами Сахарука, перші роботи щодо відновлення енергопостачання після сьогоднішнього масованого обстрілу росіян уже ведуться. Так, протягом найближчих 3-6 годин енергетики сподіваються відновити те, що можна відремонтувати без залучення додаткових коштів.

Він також додав, що аварійні відключення зараз можуть тривати протягом 6-12 годин, залежно від того, скільки часу необхідно на відновлення того чи іншого об’єкта.

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