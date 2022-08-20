В Україні запроваджують контроль над виплатами для громадян від міжнародних організацій – подробиці

В Україні запроваджують контроль над виплатами, які отримують громадяни від міжнародних організацій. Уся фінансова допомога українцям буде оцифрована, і ніхто не зможе отримати її двічі

Жорсткий контроль за виплатами Мінсоцполітики та Мінцифри запроваджують спільно з Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки шведського уряду. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Ця програма дозволить ідентифікувати всіх отримувачів фінансової допомоги і не допустить дублювання виплат кількома міжнародними організаціями. Іншими словами, українці отримуватимуть лише один вид виплати від однієї міжнародної організації. Отримати допомогу від двох, або й більшої кількості міжнародних донорів не вдасться. Таким чином український уряд і самі донори намагаються охопити допомогою якомога більшу кількість громадян.

“Ми прагнемо змінити філософію соціальної підтримки, аби виплати отримували адресно саме ті люди, які їх потребують. Презентоване цифрове рішення слугує саме цій меті, і допоможе нам покращити механізм призначення і виділення допомоги від гуманітарних організацій”, – анонсувала цю новацію глава Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

Її думку поділяє також посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг. Він переконаний, що завдяки такому контролю буде змога допомогти якомога більшій кількості нужденних.

“Ця платформа підвищить ефективність допомоги для надання гуманітарної підтримки ще більшій кількості людей, які її потребують”, – зауважив посол.

Виконувачка обов’язків Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані каже, що завдання міжнародних програм допомогти саме тим, хто опинився у найскрутнішому становищі, і хто потребує найбільшої підтримки. Адже дехто позбувся і даху над головою, і засобів до існування. Саме на таких людей, насамперед, спрямовані, усі міжнародні програми.

“Презентоване цифрове рішення слугує саме цій меті, і допоможе нам покращити механізм призначення і виділення допомоги від гуманітарних організацій”, – зазначила представниця ПРООН.

Отже тепер після запровадження цієї програми дедублікації фінансових виплат вже ніхто не зможе отримати виплату від кількох міжнародних організацій. Що чекає на тих, хто вже встиг їх отримати, наразі відомо. Очевидно все залишать як є, ніхто від них не вимагатиме повернути “зайві” гроші.

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