В Україні ввели новий порядок оформлення субсидії на компослуги: що потрібно знати

В Україні змінилася процедура оформлення субсидії. Що потрібно знати громадянам і як можна оформити житлові субсидії та пільги

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Хвиля”.

Так, тепер українці зможуть оформити субсидію не лише через органи соцзахисту, а й онлайн через Пенсійний фонд.

“Щоб захистити право громадян отримувати такі виплати, Міністерство соціальної політики пропонує здійснювати призначення субсидій та пільг через Пенсійний фонд України. Використання ІТ-систем Пенсійного фонду дозволить прийняти документи громадян на отримання житлових субсидій та пільг у будь-якій точці України. Наприклад, субсидію для громадян, тих, хто проживав у Херсонській чи Запорізькій області, можна буде призначити у Львові чи Вінниці”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, завдяки використанню ІТ-систем ПФУ процес призначення, розрахунку та виплати субсидій та інших соціальних пільг можна буде автоматизувати. До того ж, громадянам, які вже мають пільги, не доведеться повторно збирати документи для їх отримання. Усі дані будуть у цифрових каналах Пенсійного фонду. Причому там можна буде взяти дані навіть про громадян, котрі опинилися на окупованих територіях.

При цьому завдяки оцифрованій інформації про одержувачів субсидій і пільг, що зберігається в Пенсійному фонді, можна буде легко використовувати ці дані для взаємодії з іншими державними цифровими реєстрами, що позбавить громадян від зайвої біганини та отримання непотрібних довідок від інших служб.

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