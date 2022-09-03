В Україні триває мобілізація – які строки військової служби контрактників та строковиків

В Україні продовжили дію воєнного стану, триває мобілізація. Скільки триватиме служба для тих, кого призвали до лав ЗСУ

Військовозобов’язані громадяни України можуть служити від 12 до 18 місяців, а контрактники до п’яти років. Якщо ж за контрактом служить громадянин з офіцерського складу, то термін може бути до 10 років.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Так, для рядового військовослужбовця термін служби за контрактом складе три роки, для сержантського та старшинського складу – від трьох до п’яти років, а для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вузів залежить від того, скільки триває навчання.

Водночас для тих, хто закінчив вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, а також мають спеціальність льотного складу авіації, термін служби за контрактом складе 10 років. Для інших спеціальностей термін скорочується до 5 років.

Українець, якому надали первинне військове звання вже після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, термін служби за контрактом буде від двох до п’яти років. Для інших громадян термін становитиме від року до п’яти.

Мобілізація вводиться в країні з метою планомірного переведення на функціонування в умовах особливого періоду економіки, органів держвлади та різних підприємств.

Строки військової служби — на який термін мобілізують військовозобов’язаних в Україні