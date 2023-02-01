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В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію – коли чекати змін

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В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію
Національна служба новин - NNS

Українцям розповіли, коли можуть переглянути тарифи на електроенергію для населення

Тарифи на електроенергію для населення можуть бути переглянуті вже після закінчення опалювального сезону

Про це повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин 1 лютого в ефірі національного телемарафону, передає НСН

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію

В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію – коли чекати змін

Міський голова Житомира підкреслив, що зростання пов’язане з тим, що енергетикам вкрай необхідні кошти для відновлення пошкодженої інфраструктури.

“Я думаю, що підвищення тарифів стосуватиметься переважно електроенергії. Я не думаю, що до кінця опалювального сезону будуть зростати тарифи на тепло, чи на воду. Я думаю, що це буде стосуватися виключно електроенергії. Ми всі розуміємо, в якому стані наша енергосистема, яка кількість ТЕЦ зруйнована, чи пошкоджена, яка кількість підстанцій пошкоджена. Енергетикам теж потрібно за якісь кошти все це ремонтувати і забезпечувати країну електроенергією”, – сказав він.

Як відомо, в НКРЕКП повідомляли, що уряд перегляне тарифи на комунальні послуги. Підвищити ціни можуть, щоб підняти зарплати енергетикам, які відбудовують енергосистему, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

Актуальні тарифи на електроенергію для населення:

  • до 250 кВт/год – 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт/год;
  • понад 250 кВт/год – 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт/год.

Джерело

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