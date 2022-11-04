Укрзалізниця надала знижку 50% на поїздки: хто зможе користуватися послугою

Компанія Укрзалізниця надала знижку на подорожі своїм пасажирам. Йдеться про поїздки на таксі до залізничного вокзалу та з нього. Розмір знижки становитиме до 50% вартості поїздки. Хто саме зможе нею користуватися

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає NNS

Укрзалізниця подбала про своїх пасажирів, яким доводиться діставатися вокзалу на таксі. Причому особливо проблематично це зробити вночі, коли міський громадський транспорт не ходить, а ціни на таксі дуже сильно “кусаються”. Іноді вартість нічної поїздки до вокзалу коштує майже стільки, скільки сам залізничний квиток. Тому перевізник подбав про те, щоби пасажирам було не так дорого діставатися до вокзалу і назад.

Укрзалізниця дала знижку 50% на поїздку на таксі

Цей проект Укрзалізниця втілює спільно зі службою таксі Bolt. Знижка на поїздки діятиме у десяти містах: Києві, Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Івано-Франківську, Львові та Ужгороді. Причому в Києві ця знижка діятиме не лише на Центральному, а й на Південному вокзалі, а також на станції Дарниця.

При цьому для пасажирів Укрзалізниці поїздка на таксі до вокзалу або з нього може бути двоє дешевшою.

Умови користування знижкою

На неї матиме право кожен пасажир Укрзалізниці двічі на місяць.

Розмір знижки залежатиме від часу доби (від вартості поїздки на час здійснення замовлення), але знижка не повинна перевищувати 70 гривень.

“З 1 листопада до 31 березня 2023 року пасажири з картками Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite або Visa Platinum Business отримають знижку -50% на виклик таксі Bolt до залізничних вокзалів і назад”, – зазначили у прес-службі перевізника..

В інформації також наголошують, що клієнти monobank не зможуть скористатися цією послугою. Крім того, її не можна буде сплатити через сервіс Apple Pay.

Укрзалізниця запускає сполучення з Куп’янськом: розклад та вартість проїзду