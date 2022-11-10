Українців закликають повернути помилково виплачені 6500 гривень допомоги – деталі

На початку війни уряд країни прийняв рішення надавати допомогу українцям які втратили можливість працювати. Стало відомо, що багато українців отримали виплати помилково. Громадян закликають повернути помилково виплачені 6500 гривень допомоги

З початку війни уряд вирішив надавати допомогу українцям, які втратили роботу. Допомога українцям надходила у розмірі 6500 гривень.

Проте, зараз стало відомо що близько 25 тисяч громадян помилково отримали кошти. Бюджет зазнав збитків приблизно на 166 мільйонів гривень.Про це інформує NNS

Громадін закликають повернути помилково виплачені 6500 гривень

Звичайно, що зараз міністерство радить повернути кошти, проте не всі громадяни хочуть їх віддавати. Парадокс в тому, що кошти ці виплачувались ще весною, розуміючи ситуацію в країні не всі громадяни мають зайві кошти зараз для повернення.

Отже, помилково отримали допомогу 6500 гривень понад 25 тисяч українців. Бюджет втратив через це 166 мільйонів гривень. Усім цим людям запропонували повернути незаконно отримані гроші.

Проте наразі їх повернуло лише 4,5 тисячі людей. Тобто, більшість усе ж або не має змоги, або не квапиться розпрощатися з грошима, навіть якщо вони були призначені незаконно.

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