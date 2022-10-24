У Польщі змінять умови перебування українських біженців – що треба знати

У Польщі анонсували зміни умов перебування українських біженців у країні. Зміни стосуватимуться перетину кордону, документів та оплати за житло

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Мета.

Згідно з новими правилами, українські біженці повинні обов’язково мати номер PESEL. Українцям надається 30 днів, щоб подати заявку на PESEL. Зазначається, що станом на жовтень PESEL у Польщі отримали вже 1,4 млн українських біженців.

Нові правила полегшать українцям перетин кордону. Згідно з поправкою, довідка про тимчасовий захист даватиме право перетинати польський кордон без необхідності отримання візи багаторазово. Також діти українців, які під час війни народилися на території Польщі, матимуть довідку про тимчасовий захист.

Крім того, виїзди біженців з Польщі контролюватиме ZUS (Управління соціального страхування) та інші муніципальні установи, щоб уникнути нецільової виплати грошової допомоги. Установи отримають доступ до інформації про перетин кордону біженцями.

Тепер українці мають оплачувати своє проживання у пунктах масового розміщення після 120 днів перебування у них. Біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів, покриватимуть 50% загальної вартості (не більше 40 злотих на день), а довше 180 днів — 75% витрат (максимум 60 злотих на день). Винятки – люди з інвалідністю, пенсіонери, вагітні чи особи, які доглядають дітей та не можуть працювати.

У Польщі запущено програму додаткової підтримки українських біженців, які мають “Карту поляка”