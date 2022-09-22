У Пенсійному фонді розповіли, чому українці можуть залишитися без пенсій

Пенсія виплачується тим українцям, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж. Виплати гарантовані ним законом. Однак із низки причин вони можуть залишитися без пенсій

У прес-службі Пенсійного фонду відомства повідомили, чому українці можуть залишитися без пенсій.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У ПФУ назвали чотири головні причини для скасування грошового забезпечення громадян похилого віку України:

неправдиві відомості у документах, що були подані при оформленні пенсій;

виїзд пенсіонера за кордон на ПМП. Однак якщо між Україною та країною, обраною для проживання, є договір про взаємну виплату пенсій, їх продовжать нараховувати;

відсутність звернень пенсіонера по виплати протягом шести місяців поспіль;

смерть пенсіонера;

Відновлення виплат можливе, якщо обставини, що призвели до скасування, зміняться. Це відбувається згідно із законом “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Рішення про поновлення нарахування пенсій ухвалюється представниками територіального органу ПФУ – протягом десяти днів з моменту ухвалення такого рішення.

Раніше стало відомо, що наступного, 2023 року, вимога до пенсійного стажу збільшиться ще на рік. Тому близько половини українців, яким пенсія належить за віком, не зможуть отримати її у 60 років.

Щодо поточного року, то до його закінчення пенсії піднімуться ще двічі. Міністр соцполітики Оксана Жолнович зазначила, що 2023-го чекати особливого зростання розміру виплат не доводиться. Причина – у кризовому періоді економіки через повномасштабної війни.

“Не можу говорити, що суттєво зростуть виплати, заплановані на наступний рік – поки що на 5%, як виросте прожитковий мінімум у грудні. Але точно не плануємо нікому зменшувати виплати і тим більше скасовувати їх. Максимум надалі можуть бути об’єднані виплати, уніфіковані в рамках загальної реформи, яку ми здійснюємо з погляду ефективності різноманітних підтримок”, – пояснила чиновниця.

За словами міністра, Мінсоцполітики проводить роботу з міжнародними партнерами, щоб в першу чергу підтримати мешканців деокупованих українських територій, і вони могли отримати гуманітарну допомогу.

Скільки пенсій одночасно можуть отримувати українці