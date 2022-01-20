Стало відомо, кому не відключать комунальні послуги за борги

Комунальникам дали право відключати комунальні послуги за борги – хто може цього не побоюватися

Комунальники мають право відключати боржників від поставок газу, води, електрики та тепла. Але, як з’ясувалося, не скрізь і не всі комунальні послуги можуть бути відключені. Українцям розповіли, хто може цього не побоюватися. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Відключити боржника від комунальних послуг не всюди представляється можливим. Є чимало випадків, коли це зробити технічно неможливо. Експерт у сфері ЖКГ Христина Ненно розповіла, в яких випадках боржників не зможуть відключити від енергоресурсу.

Найменше українці заборгували за електрику і газ. Невеликі борги і за холодну воду. Таким чином, громадяни найменш заборгували за те, що легко можна відключити. Найбільш легко відключається електрика. Тому споживачі воліють оплачувати вчасно, щоб не залишитися без електропостачання.

“Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Наприклад, якщо протягом трьох місяців не було оплати, спочатку надходить смс-повідомлення, потім письмове повідомлення, в платіжці сказано, що протягом певного терміну несплати, 10 днів здається, вам вимкнуть”, – розповіла Ненно.

Ну, а найбільше українці заборгували за тепло та гарячу воду. А їх-то якраз відключити не так просто. Звичайно, теоретично можна боржнику “обрізати труби” і спорудити шлях тепломережі в обхід його квартири. Однак процес цей тривалий, трудомісткий і невдячний

“Виникають основні проблеми, чисто технічно відключити дані послуги для споживачів неможливо. Ми не можемо відрізати повністю стояк на 16 поверхів. Технічно це можна робити тільки в новобудовах”, – каже експерт.

Тому, за словами Христини Ненно, боржникам спочатку будуть дзвонити і надсилати повідомлення з проханнями та вимогами оплатити комунальні борги. Природно, при цьому будуть погрожувати відключенням від послуг. Проте зробити це зовсім непросто. Тому навряд чи хтось буде вдаватися до такого способу.

Однак найбільш злісним боржникам треба пам’ятати, що при певній сумі комунальних боргів їх можуть просто примусово виселити із квартири. Згідно з новим законом, це можна буде зробити, якщо борги перевищили 60 тисяч гривень. Причому будуть виселяти навіть сім’ї з дітьми.

В Україні знову будуть відключати комунальні послуги за борги