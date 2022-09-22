Що робити у разі переплати за газ у попереднього постачальника – Нафтогаз

Газопостачальна компанія НАК «Нафтогаз України» розповіла, що робити у разі переплати за газ у попереднього постачальника

Про це повідомила прес-служба компанії у відповідь на запитання клієнта під постом у Фейсбук, передає NNS

“Ще б усі користувачі ну дуже раділи б, якби ви перекинули переплати з рахунку на рахунок. Були б вам безмежно вдячні. Бачите як люди в період війни, намагаючись, відривають останнє, а оплачують. А ви не хочете народу допомогти”, – написав чоловік.

У відповідь на це Нафтогаз уточнили, що на даний момент механізму автоматичного переказу коштів між компаніями не існує.

При цьому у разі переплати у минулого постачальника можна звернутися до попередньої компанії з відповідною письмовою заявою.

“На жаль, на даний момент механізму автоматичного переказу коштів між компаніями не існує. Якщо у Вас є переплата у минулого постачальника, ми рекомендуємо звернутися++ до Вашої попередньої газопостачальної компанії з відповідною письмовою заявою. Більш детальну інформацію про процес повернення коштів та перелік необхідних документів зможе надати Ваш попередній постачальник газу”, – йдеться у повідомленні.

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