Путін може змінити формат війни в Україні – що це означатиме

Президент Росії Володимир Путін може змінити формат війни в Україні – перейменувати “спеціальну військову операцію” на контртерористичну. Що це означатиме?

Це означатиме відсутність виплат надбавок російським окупантам та нічого не змінить для України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив експерт Центру оборонних стратегій, полковник Віктор Кевлюк. Про це повідомляє NNS

“Контртерористична операція проводиться виключно на території Російської Федерації і не передбачає виплат надбавок військовослужбовцям. Тобто всі ті, хто воює в Донецькій, Луганській, Херсонській, Запорізькій областях, перестануть отримувати надбавки. Це один із можливих варіантів розвитку подій, бо в них реальний брак ресурсів, зокрема фінансових”, – каже експерт.

Коментуючи інформацію про те, що президент Російської Федерації Володимир Путін планує змінити статус так званої “спецоперації” в Україні на “контртерористичну” прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков заперечив це. Він заявив, що це є фейком, однак зауважив, що зміна статусу “цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача, президента країни”.

“На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювали, йдеться про спеціальну військову операцію, яка триває”, – наголосив він.

За даними Кевлюка, для України це перейменування нічого суттєво не змінить.

“Для нас нічого не зміниться. Те, що вони для себе змінили якісь внутрішньополітичні та адміністративно-територіально формати, ніяк не впливає на наші плани. Для росіян можливі такі зміни. На тих землях, які на думку Кремля анексовані і проголошені російськими, “спеціальна військова операція” може бути переформатована в контртерористичну”, – додав експерт.окупанти.

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