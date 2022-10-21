Правила повернення в Україну з-за кордону – що треба врахувати

Чимало українців повертаються з-за кордону, де вони знайшли тимчасовий прихисток від війни. Що треба врахувати під час повернення в Україну

Як треба підготуватися перед поверненням та що варто знати про подальші дії в разі пошкодження житла NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Як можна повернутися в Україну

Повернутися в Україну можна автомобілем, залізницею, автобусом. Актуальні пункти пропуску на кордоні можна подивитися на інтерактивній карті на сайті Державної прикордонної служби України за посиланням.

Деякі пункти пропуску можуть працювати з обмеженнями – це варто перевірити напередодні повернення. Квитки варто придбати заздалегідь – навіть при значній кількості перевізників місця можуть розбирати. Це стосується й поїздів “Укрзалізниці”. Вивчіть інформацію про території, де ведуться бойові дії або громади знаходяться в окупації.

Згідно правил, повернутися в Україну громадянам України можна з одним із таких документів:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт України;

службовий паспорт України;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну, яке можна отримати в консульстві за кордоном у разі втрати паспорта;

інші документи, передбачені міжнародними договорами України.

Втім, відповідно до законодавства, громадянин України за жодних підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну. Отже, під час війни прикордонники пропускають додому і з внутрішніми паспортами, і навіть без жодних документів.

Що робити, якщо житло було пошкоджене або зруйноване

Якщо внаслідок військових дій чи окупації житло пошкоджене чи зруйноване, українці можуть звернутися за компенсацією збитків. Для цього треба:

1. Подати заяву. Це можна зробити особисто в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП), дистанційно через додаток “Дія” або через нотаріуса.

2. Після цього комісія, створена органом місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями, складе акт обстеження майна. Цей документ буде основою для отримання компенсації.

3. Внести дані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це роблять комісії, які обстежували ушкодження житла.

Відомості до реєстру можна внести незалежно від місцеперебування особи:

самостійно на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг;

за допомогою мобільного додатку “Дія”;

через ЦНАП або нотаріуса.

Де шукати житло переселенцям

Українці, яким через війну ніде жити, можуть знайти безкоштовне тимчасове житло через державну програму “Прихисток”.

Українці приймають переселенців у себе вдома, а за це отримують від держави грошову компенсацію на оплату комунальних послуг.

Особливості перетину кордону під час війни – відповіді на запитання