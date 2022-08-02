Окупанти закривають українські банки – залишилося 30 днів, щоб отримати пенсії

На окупованих територіях закривають українські банки, які й досі там працювали. Люди, що отримують там пенсії, можуть забрати свої гроші лише протягом 30 днів. Далі ситуація із виплатами пенсій погіршиться

Про це попередила в ефірі всеукраїнського телемарафону голова Мінсоцполітки Оксана Жолнович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Українська влада шукає шляхів подальшої виплати пенсій мешканцям тимчасово окупованих територій. Наразі намагаються виявити всі рахунки ПриватБанку, які, можливо, мають одержувачі пенсій. ПриватБанк задіяли через те, що він має найбільшу клієнтську базу. Отже, є більше шансів, що людина може бути клієнтом цього банку.

“Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч якимось чином зможе їх собі зняти. У будь-якому разі ці гроші нікуди не подінуться, вони накопичуватимуться. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території”, – повідомила чиновниця.

Вже зараз українська влада працює над тим, щоб мешканці окупованих територій, які не мали платіжних карток, могли їх відкривати онлайн. Влада не залишить своїх громадян, які зосталися в окупації, без підтримки, запевнила міністр.

“Я сподіваюся, що ми це вирішимо і максимально гнучко всіма можливими способами намагатись допомогти людям на окупованих територіях”, — пообіцяла Жолнович..

Міністр також розповіла про затримки виплат переселенцям. Часто вони стаються через те, що Мінсоцполітики не знає, на який рахунок відправляти їм гроші. Тому Оксана Жолнович радить українцям звертатися до ЦНАП та залишати там свої реквізити, щоби гроші без проблем могли “знайти” свого отримувача.

Як отримати пенсії біженцям, що опинились за кордоном