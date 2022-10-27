Окупанти можуть вчинити підрив житлових масивів та ЗАЕС під час відступу – Генштаб

Російські окупаційні війська під час відступу можуть вчинити серію терактів. Український Генштаб не виключає, що РФ може піти на підрив житлових масивів та ЗАЕС

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов, повідомляє NNS

За його словами, війська РФ можуть завдати критичних збитків інфраструктурі населених пунктів перед їх поверненням під контроль України.

Також Громов зазначив, що з огляду на останні брехливі заяви з боку РФ про так звану «брудну бомбу», не виключений підрив Запорізької АЕС з метою остаточного виведення її з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи зі звинуваченням у цьому України.

23 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори із французьким, британським та турецьким міністрами оборони. Всім трьом коллегам Шойгу висловив «занепокоєння» тим, що Україна нібито готує «провокації» із застосуванням «брудної бомби»

Україна категорично спростовує заяви міністра країни-агресора.

Після брехливих тверджень Шойгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з ген директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, і той погодився направити експертів на українські мирні об’єкти, де, згідно з фейками російської пропаганди, розробляють «брудну бомбу».

Що таке “брудна бомба”, про яку заявив шойгу — реакція України і партнерів на чергові фейки москви