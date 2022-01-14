Назвали категорію населення, якій не передбачена індексація пенсії

В Україні назвали категорії населення, яким більше не будуть підвищувати пенсійні виплати. Як наслідок пенсійної реформи їм не передбачена індексація пенсії

Пенсійна реформа в Україні призвела до того, що деяким категоріям пенсіонерів більше не індексують виплати. У цьому випадку може знадобитися перевести пенсію на розрахунки за віком. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Більшість українських пенсіонерів у 2022 році будуть отримувати надбавки до пенсій. Але є категорія населення, якій не передбачена індексація пенсії. Мова йде про спеціальні пенсії колишніх держслужбовців, які вийшли на пенсію понад 20 років тому.

Якщо раніше спеціальна пенсія держслужбовців в Україні становила 90% від заробітної плати, то зараз цей коефіцієнт не перевищує 60%. Найчастіше така система розрахунків призводить до того, що пенсія за старими нормами, коли розмір виплат визначався за віком і стажем, була б вище, ніж спеціальна.

Експерти відзначають, що реформа пенсійної сфери України суттєво урізала права колишніх держслужбовців. З 2016 року пенсійні виплати для цієї категорії населення почали нараховувати на загальних підставах. Тим держслужбовцям, які вийшли на пенсію до 2016 року знижувати пенсію не стали, однак перестали індексувати, що призвело до повної “зрівняловки”.

На даний момент в Україні склалася ситуація, що колишнім держслужбовцям стало більш вигідно перейти на звичайну пенсію за віком, яку регулярно перераховують і індексують.

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