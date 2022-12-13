Коли буде новий ракетний удар і що може стати мішенню окупантів – повідомили у ЗСУ

Росія може здійснити новий ракетний удар по Україні коли завгодно. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що може стати мішенню ворога

Ймовірно, окупанти знову битимуть по об’єктах енергетики, адже їх мета зламати український народ. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає НСН

«Зрозуміло, очікуємо ці ракетні удари завжди. Зокрема, по об’єктах критичної інфраструктури. Зима прийшла в Україну, настали морози і очевидно окупант буде й надалі атакувати об’єкти енергетики. Оскільки таким чином хоче зламати не українське військо, а народ. Звісно, досягти цього ворогу не вдасться. Але я хотів просити колег не нагнітати. Минулого ракетного удару очікували всі, зокрема, побігли на заправки», – зазначив Ігнат.

Росія може здійснити новий ракетний удар по Україні коли завгодно

Речник Повітряних сил наголосив, що очікувати цей обстріл треба завжди. Ситуація залишається такою, як і була. Авіація противника на даний час розосереджена по різних аеродромах.

Чи має Росія можливості для чергової атаки

Нещодавно також Юрій Ігнат пояснював, чи має Кремль достатньо потужностей, аби знищити енергетичну систему України. Варто сказати, що ворожа авіація розосереджена через “бавовну” на російських авіабазах минулого тижня, але це не означає, що загрози масованого удару немає. Хоча російські бомбардувальники Ту-95, Ту-160, Ту-22М наразі розосередили по різних базах, але у будь-який момент ворог може консолідувати сили, аби вдарити по Україні.

«Я маю на увазі стратегічну авіацію, тактична ж продовжує завдавати ударів на лінії бойового зіткнення та у прифронтових зонах. Тому, щодо нових ударів, якщо вони запланували їх, то безпосередньо будуть їх виконувати. Треба бути готовими до всіх загроз», – додав Ігнат.

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