Хто з ВПО може втратити право на державну допомогу (відео)

Деякі переселенці можуть втратити право на виплати. Стало відомо, хто з ВПО может втратити право на державну допомогу

Переселенці, які не мешкають за вказаними під час реєстрації адресами, можуть втратити право на допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України, розповідає NNS

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розповіла, що розпочалися перевірки місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Близсько третина з них не проживає за вказаними під час реєстрації як ВПО адресами.

Вона розповіла, що є випадки, коли людина умисно приїжджає в інший район, подає заяву на отримання виплат і їде назад додому. Таких позбавлятимуть матеріальної підтримки.

“Я вважаю, що ми повинні дбати про ці кошти. Сьогодні майже всі наші соціальні видатки здійснюються з трансферів міжнародних партнерів. Зрозуміло, що вони хочуть бачити, що ми дуже економно та відповідально ставимося до витрачання цих коштів”, — наголосила Жолнович.

Проте каратимуть не одразу. Будуть надсилати повідомлення, намагатись зв’язатись листом.

Як переселенці можуть оформити грощову допомогу на новонароджену дитину