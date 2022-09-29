Хто з українців може отримати допомогу від 2200 до 2500 гривень і за якими програмами виплачують гроші

Українцям розповіли, хто може отримати допомогу від 2200 до 2500 гривень і які міжнародні організації їх виплачують

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає

NNS

Так, на сьогоднішній день реалізуються три такі програми – від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста, від Естонської ради у справах біженців та від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Як зазначається, громадяни України, які потрапили через війну у скрутне становище, можуть отримати на кожного члена сім’ї від 2220 до 2500 грн разових або щомісячних виплат терміном до 3 місяців. При цьому грошову допомогу можна отримати як на банківський рахунок, так і готівкою у державних банках або на Укрпошті.

Зокрема, протягом 3 місяців українці можуть отримати виплати по 2500 грн від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Право на цю допомогу мають внутрішньо переміщені особи (ВПО), жителі СОТ, деокупованих територій та активних бойових дій, що знаходяться в зоні. Пріоритет віддається малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю ІІ групи. При цьому гроші надходять переказом на банківський рахунок, зазначений у заяві, або їх можна отримати готівкою у Приватбанку, Ощадбанку або через Укрпошту.

Тим часом, від Естонської ради у справах біженців можна отримати виплату по 2220 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше ніж 5 осіб. Допомога надається протягом трьох місяців, якщо людина не отримує допомоги від інших програм. Виплата передбачається для ВПО або місцеві жителі із Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Київської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської та Одеської областей.

Також українці можуть отримати допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців розміром 2220 грн на кожного члена сім’ї. Виплата при цьому провадиться або помісячно, або одним траншем у 6660 грн.

Гроші можуть отримати:

ВПО, що постраждали внаслідок воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській областях

люди, які повернулися до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення в іншу область/країну.

Як зазначається, особи, які відповідають цим критеріям, повинні також мати місячний дохід менше ніж 5400 грн на одного члена сім’ї.

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