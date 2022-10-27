Як зменшити споживання електроенергії побутовими приладами, щоб уникнути збоїв енергосистеми

Українцям залишать колишні тарифи на електроенергію принаймні до кінця опалювального сезону. Однак, незважаючи на це, всім доведеться зменшити споживання електроенергії, щоб уникнути збоїв енергосистеми. Крім того, потрібно буде змусити електроприлади працювати вночі, щоби не навантажувати систему одночасно

Сьогодні в кожному будинку є свої “пожирачі кіловат” – прилади, які використовують особливо багато електрики. Відмовлятися від них не треба, а ось звести їхнє енергоспоживання до мінімуму – цілком реально.

А якщо перейти на використання двозонного або тризонного лічильника, можна зберегти і грошовий ресурс. Ці прилади обліку електроенергії дають змогу платити за різними тарифами залежно від часу доби. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Фахівці дали рекомендації, як скоротити споживання енергоємних приладів до мінімуму

Бойлер – доволі витратний прилад. Він витрачає приблизно від 2 кіловат-годин. Для зниження своїх витрат та зниження навантаження на енергосистему потрібно включати його тільки перед проведенням водних процедур. Цілодобова робота такого пристрою просто не раціональна. А також слід вибрати душ замість тривалого прийняття ванни.

В 0,7 кіловат-години обходиться робота кондиціонера або обігрівача. Найкраще використовувати ці пристрої тільки в нічний час. Вночі і температура на вулиці знижується, за рахунок чого приміщення потребує підігріву, і загальне навантаження на енергосистему нижче.

Аналогічна за витратою енергії і пральна машина. Багато машин мають режим “відкладеного прання”. Це дозволяє запускати прання речей лише в нічний час. Так і дешевше, і доцільніше, якщо зважити на нинішні реалії.

Хоча споживання електроенергії павербанками та акумуляторами невелике і становить від 0,06 кіловат-годину, все ж таки можна зарядити їх вночі, а використовувати вдень.

У лампах та світильниках не варто використовувати лампи розжарювання. Куди економніше придбати LED-лампочки.

Телевізору потрібно від 0,08 кіловат-години. Це не багато. Але тут є спосіб раціоналізувати свій підхід. Подивитися фільм можна або на телефоні або на планшеті.

Ще одним “ненажерливим” пристроєм є пилосос. Але прибратися в квартирі можна за допомогою віника та швабри. І дешево, і корисно. Адже рухова активність покращує обмін речовин та провокує викид ендорфінів.

З посудомийною машиною робимо аналогічно. Її не чіпаємо, хай “відпочине”. Вона споживає від 1,05 кіловат-годину. Натомість включаємо “ручний режим” і приступаємо до миття посуду власноруч. І якщо тут із виробленням ендорфінів ще можна посперечатися, то економія ресурсів безперечна.

Різні електродуховки та печі це від 1 кіловата щогодини. Їх варто використовувати лише за потребою.

Праска це ще від 2,2 кіловат-години. Якщо у вас є одяг, що не вимагає прасування, то варто скористатися ним.

Фени та плойки за витратами електроенергії не поступаються праскам. Обмежте їхнє використання. Це послужить не тільки економії, а й оздоровить ваше волосся.

Кожна українська родина може зменшити споживання електроенергії на 30% — YASNO