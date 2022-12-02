Грошова допомога 3400 гривень від Норвегії – хто може отримати

50 тисяч українців можуть отримати грошову допомогу 3400 гривень від Норвегії. Хто саме може розраховувати на виплати

Зпочатком повномасштабного вторгнення росії в Україну нашим громадянам надається допомога, як від нашої держави, так і інших країн та організацій.

Чергову грошову допомогу зможуть отримати ще 50 тисяч українців у рамках співробітництва Міністерства соціальної політики України із норвезькою Радою у справах біженців. Про це розповідає NNS

Грошова допомога 3400 гривень від Норвегії – хто отримає

Як повідомліється на Урядовому порталі, ці виплати призначені українцям, які раніше подавали заявки через платформу “єДопомога”. До списків на фінансову допомогу було включено заявки людей з реєстрацією на тимчасово окупованих територіях. Зазначається, що це вже другий список, наданий Норвезькій раді у справах біженців. Дані громадяни отримають по 3,4 тис. грн.

“Рішення про надання допомоги приймають міжнародні організації. Пріоритетні вразливі групи людей, зокрема внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, пенсіонери, самотні батьки, які самостійно виховують дітей, малозабезпечені сім’ї”, — наголосили у відомстві.

Також у повідомленні зазначається, що станом на даний момент українці зареєстрували вже понад 10 мільйонів заявок, у зв’язку з цим зараз збір заявок на платформі “ЄДопомога” для передачі на запит до міжнародних організацій було тимчасово припинено.

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