Багатьом українцям пенсія в 60 років наступного року буде недоступна – названа причина

Для багатьох українців пенсія в 60 років наступного року буде недоступною. Їм доведеться або працювати і після шістдесяти, або сподіватися на допомогу близьких людей, які візьмуть на себе їхнє утримання. У ПФУ назвали причину

У ПФУ пояснили, чому пенсія в 60 років стає дедалі недосяжнішою для наших співвітчизників. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вся справа – у страховому стажі. Якщо українець не зміг накопичити до 60 років достатньої кількості років страхового стажу, то і на пенсію він вийти вчасно не зможе. Причому з кожним роком тривалість необхідного страхового стажу зростає на 1 рік. Так, наприклад, нинішнього року вона становить 29 років, а наступного, 2023, вже буде 30. По одному року додаватиметься щорічно – до 2028. Тільки тоді, коли необхідний страховий стаж дорівнюватиме 35, його приріст зупиниться. Таким чином, у 2028 та наступні роки українці зможуть виходити на пенсію, маючи все ті ж 35 років стажу.

Але все-таки можна буде вийти на пенсію наступного року, і не маючи 30 років стажу. Однак із меншим стажем роботи можна буде вийти на пенсію лише у 63 роки, а не у 60. Таким чином, у 2023 році можна буде стати пенсіонером у 63 роки, маючи при цьому від 20 до 30 років стажу.

Крім того, деякі українці зможуть у 2023 році вийти на пенсію у 65 років. Для цього їм знадобиться лише від 15 до 25 років страхового стажу. Та якщо ваш стаж до 65 років не становитиме і 15 років, то про пенсію можна забути: або доведеться працювати до глибокої старості, або задовольнятися крихітною державною допомогою, на яку прожити нереально.

Нагадаємо, що страховий стаж – це не загальний стаж роботи (хоча в ідеалі саме так і має бути), а час, упродовж якого із зарплати працівника сплачувались податки, у тому числі Єдиний соціальний внесок до Пенсійного фонду. Саме тому не погоджуйтесь на неофіційне працевлаштування та вимагайте від роботодавця, щоб він узяв вас на роботу офіційно.

Українці, які не накопичили мінімального страхового стажу, не отримають пенсію – на яку допомогу можна розраховувати