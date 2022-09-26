Як вплине мобілізація в рф на хід війни в Україні – оцінка ISW

Чи вплине мобілізація в рф на перебіг війни в Україні, розповіли експерти з Інституту вивчення війни, передає NNS.

Російський диктатор Володимир Путін не готував населення рф до широкомасштабної мобілізації та війни. З огляду на це в Інституті вивчення війни вважають, що «часткова мобілізація», оголошена в країні 21 вересня, навряд чи зможе істотно збільшити бойову могутність російських Збройних сил у 2022 році.

«Збройні сили росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидких рішень цих проблем немає», — йдеться у свіжому звіті ISW.

Аналітики вважають, що проблеми з яким зіткнувся нині Кремль, пов’язані із суперечливим підходом росії до формування особового складу збройних сил в країні. Радянська, а потім і російська кадрова політики з 1874 по 2008 рік була зосереджена на повній масовій мобілізації всього населення для повномасштабної війни. Загальна військова повинність та мінімальний дворічний термін служби були націлена на те, щоб практично кожен чоловік призовного віку отримав достатню бойову підготовку. З приходом фінансової кризи 2008 року на росії здійснили спробу перевести армію на добровільну основу, однак зробили це не повністю.В результаті у рф виникла гібридна модель, в якій змішались призовники та професійні солдати – контрактники. Скорочення терміну служби до одного року зробило російські резерви менш боєздатними.

Окремо аналітики ISW наголосили на тому, що за останній рік Путін здійснив вже щонайменше чотири спроби мобілізації росіян. Це, своєю чергою, виснажило пул доступних і охочих резервістів перед рішенням російського диктатора провести «часткову мобілізацію» 21 вересня.

Протести, які прокотилися російськими регіонами після оголошення «часткової мобілізації» також відображають “невдачі Путіна в підготовці свого населення до великої війни», додають експерти.

“Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Але система досить налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а звідти на війну… Ця мобілізація не вплине на хід конфлікту у 2022 році і, можливо, не вплине на здатність росії підтримувати свій нинішній рівень зусиль у 2023 році. Це навряд чи виправиться у найближчі місяці, а можливо, і роки. Путін, ймовірно, стикається з жорсткими обмеженнями можливості росії вести великомасштабну війну», — підсумовують в ISW.

Вже надто пізно

З тим, що мобілізація в рф не вплине суттєво на хід війни в Україні, згоден український військовий експерт, полковник Сергій Грабський. Про це він розповів в інтерв’ю РБК-Україна

За його словами, Росія вже декілька місяців формує та готує нові частини, які вони хочуть кинути на фронт в Україні. Але для того, щоб їх підготувати, їм потрібен час.

“Вже занадто пізно. Після того, як Україна прийшла до тями, вони просунулися тільки в Луганській області і лише на відстань менш як 50 кілометрів. З того часу, з квітня, коли вони оголосили про намір захопити Донбас, більшого просування не було”, – заявив Грабовський.

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