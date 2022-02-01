АТБ відмовився від продукції ROSHEN – чи відповідає ця інформація дійсності

Ось уже декілька днів українці в соціальних мережах обговорюють зменшення асортименту продукції ROSHEN в супермаркетах АТБ. Хтось не може знайти улюблену «Бджілку», хтось «Корівку», хтось «Ромашку» чи інші солодощі. Шириться інформація, що АТБ відмовився від продукції ROSHEN взагалі.

На своїх особистих сторінках у Фейсбуці поціновувачі продукції ROSHEN, а також прихильники Петра Порошенка пишуть, що, «якщо АТБ відмовився від ROSHEN, то вони відмовляться від АТБ».

На офіційній сторінці мережі у Фейсбуці можна знайти в коментарях купу питань з даного приводу. І ще тиждень тому представники АТБ відповідали, «що продукція ROSHEN на полицях супермаркетів є”.

І дійсно, продукція зараз є, але уважні покупці можуть помітити, що з кожним днем вибір її стає все меншим. То що відбувається?

Офіційних повідомлень щодо відмови АТБ від продукції одного з найвідоміших українських виробників кондитерки на сайті мережі супермаркетів наразі немає. На сайті самого ROSHEN – теж.

Кореспонденти NNS поспілкувалися 1 лютого з адміністрацією одного з магазинів АТБ. Нам сказали, що дійсно, продукції ROSHEN у мережі не буде. Зараз розпродують товар, який є в наявності. Але нових поставок поки не передбачається.

Ми самі шоковані і засмучені. Солодощі у ROSHEN смачні і якісні. Розуміємо, що втратимо виручку. Але – як є… Причини нам невідомі – сказала нам завідуюча.

То ж, поки що не ясно, чи відмовився АТБ від ROSHEN, чи ROSHEN відмовився поставляти свою продукцію в АТБ, чи існують інші причини ситуації. Повторимося, будь-яка офіційна інформація наразі відсутня. Ми оприлюднимо її, якщо вона з’явиться.

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