Як за 10 хвилин позбутися від хропіння на всю ніч – ефективний і простий спосіб

Чи знаєте ви, що причиною хропіння, як правило, є набряк кореня язика, що в свою чергу дозволяє майже однозначно говорить про те, що виникли складнощі в роботі печінки. То ж тільки відновивши хорошу роботу печінки можна позбавитися від хропіння назавжди, пише NNS з посиланням на damys.

Печінкою ми займемося потім, а зараз оперативно позбавимося від хропіння на усю ніч. Банальною розминкою кореня язика, його ще називають логопедичного масажем, можна на якийсь час позбавитися від хропіння (не забудьте використовувати стерильні рукавички або гарненько помийте руки).

Що потрібно робити:

— Відкрийте рот — Злегка висуньте язик — Зробіть приблизно те, що робив лікар на огляді дерев’яною паличкою, тільки своїм вказівними пальцем — засуньте палець в рот, дістаньте корінь язика (це те, з чого починається язик — глибоко в роті) — Круговими масажними рухами придавлюйте його вниз (у бік підборіддя) — Так само можна підбиратися до нього з боків і акуратно тиснути в протилежну сторону.

Принцип простий — при набряку кореня язика, коли ви масажуєте, буде трохи боляче (регулюйте силу натискання до комфортного рівня — легкого болю). Потрібно просто продовжувати масаж до того моменту, поки біль не пройде. Як проходить — підсилюйте тиск до появи знову легкого болю. Повторювати, поки не буде ніякого болю.

Вуаля! Тепер можете сміливо лягати спати і не дратувати близьких своїм хропінням.

Увага! Якщо ви прямо зараз полізли пальцями в рот, почали пробувати і з вами трапився конфуз, під назвою «блювотний рефлекс», то без паніки, ми вас не залишимо і зараз розповімо, що робити.

Інструкція: