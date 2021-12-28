З 1 січня в Україні зміняться тарифи на воду у сторону збільшення

Вже з 1 січня в Україні будуть нові тарифи на воду та каналізацію. НКРЕКП дозволила 45 водоканалам підвищити вартість їхніх послуг

Тарифи виросли на різну величину, причому у деяких водоканалів приріст дуже суттєвий. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Додаток до тарифів у різних водоканалів становив від 3,05% до 55,65%. Найбільш високі тарифи на воду вийшли у таких постачальників:

КП “Облводоканал” (Запоріжжя) – 54,63 грн. (без ПДВ) за 1 кубометр;

КП “Уманьводоканал” – 47,92 грн. за 1 кубометр;

КП “Бердянськводоканал” – 47,56 грн за кубометр води.

У Києві тарифи на воду та каналізацію зросли на 20%. Вартість кубометра води в столиці дорівнюватиме 30,38 гривні. Загалом список нових тарифів на воду та каналізацію виглядає так:

Комунальники пояснюють запровадження нових тарифів підвищенням витрат на водопостачання. Собівартість водопостачання зростає за рахунок підвищення вартості енергоносіїв, підвищення мінімальної заробітної плати персоналу, зростання податків.

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