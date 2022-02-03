Фантастические фильмы онлайн как способ отвлечься от реальности

Реальность большинства людей скучна и однообразна, и зачастую хочется отвлечься от нее. Именно поэтому фантастические фильмы пользуются такой популярностью.

Захватывающий сюжет, яркие образы, красочные костюмы — все это завораживает зрителя и заставляет смотреть фантастику буквально с открытым ртом.

Жанры фантастических фильмов

Человеческая фантазия воистину безгранична. Сценаристы зачастую придумывают самые невероятные сюжеты и сценарные ходы. Однако большинство фильмов о фантастике можно разделить по следующим жанрам:

Космос. Это обширная тема, в которой могут упоминаться космические или межгалактические путешествия, инопланетяне, высадки на другие планеты и так далее.

Фильмы-катастрофы. Обычно в центре сценария описывается какая-нибудь критическая глобальная катастрофа, угрожающая всему человечеству или его отдельной части. Это может эпидемия неизвестной болезни, апокалипсис, вызванный военными действиями.

Техногенное развитие планеты. Как правило, в фильме описывается далекое (или не очень) будущее, в котором человечество достигает значительного развития. Однако это развитие может быть как положительным, так и отрицательным.

Экранизации. В мире издано немало хороших книг на тему фантастики. Зачастую режиссеры попросту пытаются экранизировать ту или иную историю. Обычно она немного адаптируется в сценарии под требования современного кино.

Научная фантастика. Темы здесь могут самыми разными — изобретение какого-либо устройства, модернизация человеческого организма и так далее.

Футуристические фильмы. В них режиссеры высказывают свое видение будущего человечества или его отдельных частей.

Многие фантастические фильмы можно отнести одновременно к нескольким жанрам.

Где посмотреть фантастические фильмы?

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