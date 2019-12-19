Обзор елок в крупных городах Днепропетровщины: фото, цены скандалы

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На Днепропетровщине активно готовятся к празднованию Нового года и Рождества. Устанавливают елки на главных площадях, украшают аллеи и улицы. О том, как обстоят дела в самых крупных городах области, NikopolNews узнал из обзора на сайте Depo.Дніпро.

Днепр

Согласно информации, полученной NikopolNews , в этом году в областном центре не жалеют средств на проведение праздников. На разнообразные мероприятия и украшения уже выделено более 15 миллионов гривен.

Главная елка Днепра традиционно располагается на площади Героев Майдана – в самом ее центре (на месте парковки). Это искусственная ель высотой 26 метров и стоимостью около 1 миллиона гривен. Недалеко от нее – на месте снесенного памятника Ленину сделают каток. Открытие главной елки Днепра запланировано на 21 декабря. Развлекательная программа начнется в 10:00, а под вечер откроют елку и подарят гостям праздника концерт.

Раньше конкурировать с главной елкой Днепра могла только зеленая красавица в парке Глобы. Она тоже имела высоту 26 метров и являлась самой высокой живой елкой области. В прошлом году ее составили из 12 тысяч веток и украсили 500 игрушками. В этом году впервые за последние полвека горожане не увидят елку в парке Глобы. На ее месте уже установили инсталляцию. Возможно, в следующем году живая красавица вернется. Днепряне надеются на это.

Уже открыли искусственную елку в парке Шевченко. Ее высота – 14 метров. Украшают «дерево» 400 игрушек и фонариков. Основа елки – металлическая конструкция, на которую смонтировали 1092 ветки искусственной хвои. Стоимость конструкции – 35 тысяч гривен. До открытия, которое состоялось сегодня, 19 декабря, успел случиться неприятный инцидент – ребенок, который гулял возле елки с отцом, сломал декоративное ограждение.

Одним из самых необычных новогодних объектов в Днепре является красная елка. Она находится возле торгового центра «Мост-Сити». В этом году ее украсили листочками, цветами, шариками и гирляндами. Оградили лентами и поставили на деревянный постамент.

Кривой Рог

В Кривом Роге экономят. В этом году на новогоднюю елку не потратили ни копейки. В городе говорят, что «Вилкул достал ее из кладовки».

Главная елка установлена в парке Героев, ее открыли 19 декабря. Дерево искусственное, высотой 18 метров. Также в парке создали «звездное небо». Вход в елочный городок оформлен в виде шестиметровой игрушки.

Вокруг открытия этой елки случился скандал. Десятки родителей детей, которые посещают центр детского и юношеского творчества, «атаковали» мэрию с требованием разобраться с ситуацией здания центра, которое разваливается. В противном случае они обещали сорвать открытие елки.

В Каменском главная елка имеет высоту 18 метров. Она обошлась городу в полмиллиона гривен (200 тысяч аренда конструкции на 40 дней, 200 тысяч украшение и иллюминация, 145 тысяч – монтаж). Открытие искусственной елки запланировано на 21 декабря, на 16:00.

Столица Западного Донбасса Павлоград отличилась на фоне других городов Днепропетровщины. Здесь ель живая. Ее установили на Соборной площади, где сейчас проходит реконструкция. В этом году дерево будет больше, чем раньше – 19 метров, и с новой иллюминацией. Состоит конструкция из 380 сосен.

Ну, и в Никополе уже зажгла огни новогодняя елка. Ее приобрели в этом году за 350 тысяч гривен. Высота конструкции – 14 метров. Вокруг нее на Европейской площади – фотозоны и другие новогодне-рождественские инсталляции.

О том, что происходило на Европейской площади в Никополе 19 декабря, мы сообщали ранее.