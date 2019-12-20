Полиция проводит рейды в игорных заведениях: на Днепропетровщине отработали 371 объект (фото, видео)

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20 декабря правоохранители Днепропетровщины «отработали» 371 игорное заведение. Об этом NikopolNews узнал из сообщения на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно информации, полученной NikopolNews, в ходе рейдов было изъято более 172 тысячи гривен, более 2,5 тысяч системных блоков, 133 игровых автомата, 261 флеш-накопитель, 1926 жестких дисков и другое оборудование, которое использовалось в азартных играх.

Данные действия связаны с сегодняшним распоряжением министра внутренних дел Арсена Авакова, который поставил подчиненным задачу: до 16:00 закрыть все игорные заведения в Украине. Об этом мы сообщали ранее.

Вместе с полицейскими отделов и отделений отрабатывали объекты сегодня сотрудники следственного управления, управления стратегических расследований, СБУ и прокуратуры. Рейды будут продолжены.

Следует отметить, что игорные заведения в Украине запрещены давно. Однако, они спокойно функционировали по всей стране, о чем говорят хотя бы результаты сегодняшней отработки.

Также отметим, что вчера, 19 декабря, Верховна Рада пыталась легализовать игорный бизнес в Украине (это было одним из предвыборных обещаний команды Зеленского), но нужного количества голосов не набралось. Из необходимых 226 законопроект получил только 213 «за». Не помогло даже монобольшинство «слуг народа», которое обычно не подводит. Закон отправили на доработку. За вчерашними событиями в парламенте последовали сегодняшние жесткие меры. Отрабатывают компьютерные залы, государственные лотереи, букмекерские конторы и т.д.

Граждан, владеющих информацией о действующих игорных заведениях, просят звонить на линию 102 и сообщать полиции адреса.