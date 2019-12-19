Смертельна ДТП на Нікопольському шосе у Кривому Розі: поліція розшукує свідків

19 груд. 2019
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Як стало відомо NikopolNews, 14 грудня на вулиці Нікопольське шосе у Кривому Розі сталася ДТП. Про це повідомляє прес-центр поліції Дніпропетровської області.

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За інформацією, отриманою NikopolNews, 14 грудня 2019 року близько 20:30 водій автомобіля «Chevrolet Lacetti» рухався по проїжджій частині вул. Нікопольське Шосе Довгинцівського району м. Кривий Ріг. 

З боку вул. Стрєльникова в напрямку об’їзної дороги на перехресті він допустив зіткнення з мопедом «Musstang MT50Q-2», який рухався в зустрічному напрямку руху.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція звертається з проханням до очевидців пригоди зателефонувати за номером: (068) 00 88 706.

Автор: Маруся Оффон

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