В Кривом Роге женщина с инвалидностью ползла по лужам за хлебом в магазин

Завантажте мобільний додаток сайту

В Кривом Роге неравнодушным местным жителем была замечена женщина, которая в прямом смысле ползла по дороге. Выяснилось, что она пытается добраться таким образом в магазин. Об этом NikopolNews узнал из поста Валентина Шушарина, который заметил женщину и помог ей.

Согласно информации, полученной NikopolNews , женщина не может ходить после ДТП, в которое попала 9 лет назад. Передвигается на инвалидной коляске. Но, так как спуститься на ней со второго этажа не может, приходится вот так ползать…

Валентин Шушарин написал:

«Сегодня утром еду я в магазин и наблюдаю картину: в районе НКГОК по пешеходному переходу через дорогу, на руках ползёт женщина по лужам и грязи. Остановившись и подойдя к ней, узнал, что она ползёт в магазин (примерно 500 м) за хлебом.

Попросил ее остаться на остановке, сходил и купил ей хлеб. По возвращению получилось с ней немного поговорить. 9 лет назад ее сбила машина и с тех пор она инвалид и таким образом передвигается. Инвалидное кресло у неё есть, но она одна и живет на 2 этаже, а, следовательно, она не может его спустить.

Больше всего меня поразило, что передо мной ехало 2 машины и просто ее объехали посредине дороги (не говоря про ПДД), а после ещё проехало несколько машин. Что мы хотим изменить, если мы просто проезжаем мимо такого зрелища и едем дальше?

Это не реклама, просто мы такие люди. Если вдруг кто-то хочет и может помочь каким-то образом (власти, гражданские объединения и т.д.), она живет по улице Обогатительная, 82. Ей достаточно просто ходить за продуктами. Соседи ее уже игнорируют, поскольку «достала с просьбами». 9 лет, конечно, много, но где наша социальная помощь? Ведь ей необходимо достаточно мало».

Позже мужчина отредактировал свой пост, написав, что сожалеет об обнародованной информации. История попала в СМИ, и, видимо, Валентина в новостях подали как героя. Он же хотел привлечь внимание к проблеме, а не похвастать своим поведением. Хотел призвать людей не быть такими равнодушными и не проходить мимо чужих проблем.

Мы на всякий случай приносим извинения Валентину, что тоже публикуем материал об этом случае. Считаем, что подобное нужно выносить на всеобщее обозрение. Иначе надежды на то, что ситуация будет меняться, не может быть никакой.