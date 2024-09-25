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Зміни в єОселі — житло стає доступнішим: що змінилось?

Автор -
Журналіст
Зміни в єОселі — житло стає доступнішим: що змінилось?

Відбулися зміни в єОселі. В Уряді заявляють, що житло стає доступнішим. Розповідаємо, що змінилося.

Основні зміни можуть відчути громадяни, які втратили власне житло внаслідок бойових дій.

Зміни в єОселі

Зміни в єОселі — житло стає доступнішим: що змінилось?

Серед змін для них, зокрема:

  1. Першим внеском на придбання житла за програмою може бути сертифікат єВідновлення;
  2. Можливість придбати житло за програмою єОселя, якщо громадяни вже брали участь в інших державних житлових програмах (стосується тих українців, будинки яких зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території).

Інші основні зміни:

  • придбати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури за допомоги єОселі тепер неможливо;
  • передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва;
  • протягом 10 років базова процентна ставка становитиме 3% або 7% річних — залежно від категорії учасника. Далі — 6% і 10% відповідно.

Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до  25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше — від 10%.

Про більше змін детальніше — тут: https://cutt.ly/ZeUgIQ3L

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Програма доступного кредитування житла «єОселя» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні». ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

Можливо, вам також буде цікаво: Як мешканцям територій активних бойових дій отримати компенсацію за зруйноване житло

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

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