Зміни в єОселі — житло стає доступнішим: що змінилось?

Відбулися зміни в єОселі. В Уряді заявляють, що житло стає доступнішим. Розповідаємо, що змінилося.

Основні зміни можуть відчути громадяни, які втратили власне житло внаслідок бойових дій.

Зміни в єОселі

Серед змін для них, зокрема:

Першим внеском на придбання житла за програмою може бути сертифікат єВідновлення; Можливість придбати житло за програмою єОселя, якщо громадяни вже брали участь в інших державних житлових програмах (стосується тих українців, будинки яких зруйновані, або залишились на тимчасово окупованій території).

Інші основні зміни:

придбати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури за допомоги єОселі тепер неможливо;

передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва;

протягом 10 років базова процентна ставка становитиме 3% або 7% річних — залежно від категорії учасника. Далі — 6% і 10% відповідно.

Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском не від 20%, а вдвічі менше — від 10%.

Про більше змін детальніше — тут: https://cutt.ly/ZeUgIQ3L

Програма реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло».

Програма доступного кредитування житла «єОселя» — одна зі складових політики «Зроблено в Україні». ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським.

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