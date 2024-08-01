Житло для ВПО на Дніпропетровщині: місць для переселенців стане більше

Про житло для ВПО на Дніпропетровщині розповіли у Мінреінтеграції . Тут заявляють, що місць для проживання переселенців у Дніпропетровській області стане більше. Розповідаємо про це детальніше.

Житло для ВПО на Дніпропетровщині у шелтері

Один із шелтерів за сприяння Благодійного фонду «Добро на Амурі» облаштували у приміщеннях Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Проживання там ВПО потребувало додаткового законодавчого врегулювання. Зокрема, можливого передання приміщень інституту в оренду благодійній організації.

Це питання порушувалося на нарадах з питань житла для ВПО під головуванням Віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

За результатами його розгляду спільно з Фондом державного майна України, Міністерством юстиції України й Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз було укладено договір оренди на вказану будівлю між БФ «Добро на Амурі» та Фондом державного майна України.

Крім того, Дніпропетровська обласна військова адміністрація вже включила цей об’єкт до переліку місць тимчасового проживання. Позитивне розв’язання зазначеного питання дозволило забезпечити тимчасовим житлом близько 270 внутрішньо переміщених осіб.

Дякую всім, хто працював над цим завданням. Дуже важливо забезпечити прихистком людей, які виїжджають із прифронтових і тимчасово окупованих територій. Ми повинні створити належні умови для того, щоб вони жили в безпеці, — наголосила Ірина Верещук

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