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Тег:
ВійнаВПО
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В Україні оновили перелік територій бойових дій і ТОТ

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Журналіст
В Україні оновили перелік територій бойових дій і ТОТ

В Україні оновили перелік територій бойових дій (активних, можливих або минулих) і тимчасово окупованих територій.

Новий перелік з’явився на сайті Мінреінтеграції 29 липня, передають «Новини України – НСН».

Наказом Мінреінтеграції від 3 липня 2024 року № 180 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, – зазначають в Мінреінтеграції

Зазначається, що вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Оновили перелік територій бойових дій і ТОТ – де дивитися

Ознайомитися з оновленим переліком можна за цим посиланням.

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