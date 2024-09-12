Ударів все більше: як евакуюватися з Мирнограда – важлива інформація для мешканців

Як евакуюватися з Мирнограда, котрий все сильніше обстрілюється росіянами, розповіли у Мирноградській військовій адміністрації.

Зазначається, що ситуація в громаді дуже важка, щоденно ворог завдає все більше ударів по місту. Керівництво Мирноградської військової адміністрації надало важливу інформацію для мешканців громади.

За минулу добу ворог здійснив обстріл громади, пошкоджені адмінбудівлі, корпуси центральної міської лікарні, центральний ринок, багатоквартирні та приватні будинки. Серед цивільного населення загиблих та постраждалих не виявлено.

Як евакуюватися з Мирнограда

Щоденно Мирноградська МВА спільно з ДСНС, співробітниками Нацполіції, благодійними організаціями, організовує евакуацію мешканців громади до більш безпечних регіонів України.

В громаді оголошено обов’язкову евакуацію населення. Сьогодні, відбудеться евакуація населення до Кіровоградської області, з розселенням (проживання безкоштовне).

Для запису на евакуацію, а також для додаткової інформації, звертайтесь на гарячу лінію Мирноградської МВА (цілодобово):

з 17:00 до 08:00

095-374-39-36;

050-806-66-59;

050-610-76-29.

з 08:00 до 17:00

050-655-35 -61;

095-475-79-17;

050-648-15-19.

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